Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: 2G-Kontrolle, Gegenseitige Körperverletzung

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den Nachmittagsstunden, gegen 16 Uhr, kam es im Eingangsbereich eines Möbeleinkaufmarktes in der Josef-Reiert-Straße zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen einer 29-jährigen Kundin und einem 60-jährigen Beschäftigen, der dort eingesetzten Bewachungsfirma. Nach Angaben der Kundin war zunächst eine Beschäftigte bei der Kontrolle ihres 2G-Nachweises unfreundlich und sie verlangte daraufhin den Vorgesetzten. Angeblich habe später ein weiterer Beschäftigter sie an der Jacke gezogen und zu Boden geschubst. Die Angehörigen der Bewachungsfirma stellen den Vorfall ein wenig anders dar. Nachdem die Kundin keine Ausweispapiere vorzeigen konnte und den Eingangsbereich blockierte, wurde sie an den Armen nach draußen begleitet. Dort ließ sie sich zu Boden fallen und schrie. Außerdem schlug und trat sie gegen den Beschäftigten, der dadurch im Gesicht leicht verletzt wurde, ein. Die Situation konnte von zahlreichen Kunden beobachtet werden. Diese Zeugen bestätigten die Version der Beschäftigten der Firma und gaben an, dass die Kundin sehr provokant war.

