Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht, Zeugenaufruf

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag auf Freitag, in der Zeit von 20 - 08:30 Uhr fuhr ein bisher unfallflüchtiges Fahrzeug die Hollmuthstraße bergab und streifte ein dort am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Opel. Die vordere Stoßstange wurde nach vorne gebogen und war in der Mitte abgerissen. Der Sachschaden am geparkten Auto wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223 9254-0, in Verbindung zu setzen.

