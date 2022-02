Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen gesucht, Transporter in auffälliger Fahrweise unterwegs

Geisfeld/Hermeskeil (ots)

Am Donnerstag, dem 24.02.2022 gegen 13.00 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Hermeskeil der Hinweis ein, dass ein Citroen Jumper in auffälliger Fahrweise auf der K 98 aus Richtung Rascheid kommend in Fahrtrichtung Hermeskeil geführt werde. Der betreffende Transporter habe unter anderem mehrmals die vorgeschriebene Richtungsfahrbahn verlassen und den Gegenverkehr beeinträchtigt. Zudem sei die gefahrene Geschwindigkeit nicht dem Verkehrsfluss entsprechend gewesen. Verkehrsteilnehmer die Angaben zum Sachverhalt machen können bzw. ihr Fahrverhalten aufgrund des Auftretens Transporters ändern mussten, werden gebeten sich mit hiesiger Polizeidienststelle (Telefon: 06503/91510 oder per Email: pihermeskeil@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

