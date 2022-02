Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Schülerparkplatz der Elisabeth Stiftung in Birkenfeld.

Birkenfeld (ots)

Am Dienstag den 22.02.2022 wurde in der Zeit zwischen 07:25 und 15:15 Uhr auf dem Schülerparkplatz der Elisabeth-Stiftung in Birkenfeld, ein dort geparkter grauer BMW beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte hierbei entweder beim Aus- oder Einparken das Fahrzeug der Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An Hand der Unfallschäden handelte es sich beim dem geflüchteten Fahrzeug um ein gelbes Fahrzeug.

Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Polizei in Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910 gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell