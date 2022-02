Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnungseinbruchdiebstahl in Reinsfeld

Reinsfeld Hunsrück (ots)

Am Mittwoch, 23.02.2022, im Zeitraum von 20:30 und 21:30 Uhr, kam es in der Ahlbertstraße in 54421 Reinsfeld, zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Bisher unbekannte(r)Täter flüchtete(n) rückseitig, aus dem zuvor angegangenen Objekt, in unbekannte Richtung. Wenn jemand zur o.a. Zeit im Bereich Ahlbertstraße und Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, welche zur Aufklärung der Tat beitragen können, bitten wir um Mitteilung an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Tel. 06503-91510 oder pihermeskeil@polizei.rlp.de

