Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Baumholder (ots)

In der Nacht vom 22.02.2022, auf den 23.02.2022 kam es in Baumholder, Auf Pfadsbach, Höhe Nr. 26 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer gerammt. Bei dem Fahrzeug wurde die hintere linke Beleuchtungseinheit und die hintere Stoßstange beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen dem 22.02.2022, 23:00 und dem 23.02.2022, 10:00 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte unter 06783/9910 an die Polizeiinspektion Baumholder.

