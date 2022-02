Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht vom 22.02.2022 auf den 23.02.2022 führten Kräfte der Polizeiinspektion Idar-Oberstein an mehreren Örtlichkeiten im Stadtgebiet stationäre Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurden vermehrt Mängel an den geführten Fahrzeugen (u. a. Beleuchtungsmängel) und nicht mitgeführte Dokumente/ Sicherheitsausrüstung (u. a. Führerscheine und Warnwesten) beanstandet und die damit verbundenen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wurde ein Fahrzeugführer, welcher erheblich unter Alkoholeinfluss stand, festgestellt. Gegen den Fahrer wurde eine Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein wurde eingezogen.

