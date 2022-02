Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW in Algenrodt

Idar-Oberstein (ots)

Zwischen Freitag, 18.02.2022, 17:00 Uhr, und Montag, 21.02.2022, 10:00 Uhr, wurde ein am rechten Straßenrad in Höhe der Algenrodter Straße 69 in Idar-Oberstein, OT Algenrodt, ordnungsgemäß geparkter PKW beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite des PKW. Hinweise zu den Tätern liegen bislang keine vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

