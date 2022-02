Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbrecher auf Beutezug in Birkenfelder Bäckerei

Birkenfeld (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 20.02.2022, 12:00 Uhr und Montag, 21.02.2022, 05:30 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Bäckerei Filiale in der Maiwiese ein und entwendeten einen vierstelligen Bargeldbetrag. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Einbruch am frühen Morgen als sie die Bäckerei-Filiale öffnen wollte und verständigte die Polizei.

Die Polizei Birkenfeld bittet im Tatzusammenhang um Hinweise von möglichen Zeugen über verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Einkaufsmärkte in der Maiwiese in der Nacht auf den 21.02.2022.

