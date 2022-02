Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vollstreckung eines Haftbefehls nach selbst ausgelöstem Polizeieinsatz

Trier (ots)

Am Sonntagmorgen, dem 20. Februar 2022, vollstreckten Beamte der Polizeiinspektion Trier einen Haftbefehl, nachdem die gesuchte Person selbst einen Polizeieinsatz auslöste.

Was war passiert?

Gegen 05:00 Uhr meldete sich die Wirtin einer Trierer Gaststätte bei der Polizeiinspektion Trier, da ein Gast sich weigerte das Lokal trotz bestehendem Hausverbots zu verlassen.

Vor Ort konnte ein 27-jähriger Mann als Verantwortlicher identifiziert werden. Der Mann gab zunächst an, keine Ausweisdokumente vorzeigen zu können. Daraufhin teilte er den Beamten offensichtlich falsche Personalien mit. Weitere Ermittlungen führten schließlich zur Identifizierung des 27-jährigen. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Dieser wurde noch in der gleichen Nacht durch Einlieferung in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt vollstreckt.

Gegen den 27-jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Hausfriedensbruchs sowie der falschen Namensangabe eingeleitet.

