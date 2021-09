Polizei Hamburg

POL-HH: 210927-4. Hinweis auf Online-Veranstaltung - "Twittergewitter" am 01.10.2021

Am inoffiziellen "Tag des Polizeinotrufs" (1.10.) wird die Polizei Hamburg von 11:00 bis 23:00 Uhr auf Twitter über die aktuellen Einsätze informieren. Hierfür wird das Social Media Team live aus der Polizeieinsatzzentrale (PEZ) twittern. Die Tweets werden mit dem bereits bei gleichartigen Aktionen in der Vergangenheit genutzten Hashtag #12hPEZ versehen.

Als Besonderheit haben sich in diesem Jahr viele Polizeidienststellen aus dem Bundesgebiet abgesprochen, sodass sich Polizei-Accounts aus ganz Deutschland an diesem "Twittergewitter" am 1.10. ab 11:00 Uhr beteiligen und ihre Tweets zusätzlich mit dem Hashtag #Polizei110 versehen werden. Über die Dauer der Aktion haben die beteiligten Behörden eigenständig entschieden, sodass die Endzeit variieren wird. Die Polizei Hamburg wird 12 Stunden lang über die laufenden Einsätze berichten. Der überregionale Abstimmungsprozess wurde von der Polizei Berlin koordiniert.

Hintergrund der Aktion sind die sehr positiven Reaktionen nach den bereits durchgeführten gleichartigen Twitter-Einsätzen und der vielfach geäußerte Wunsch nach einer Wiederholung, der offensichtlich dem Interesse an einem authentischen Einblick in den Polizeialltag geschuldet ist. Es hat sich gezeigt, dass Mitlesende auf Twitter immer wieder über die Anzahl der Einsätze und den Variantenreichtum der Einsatzanlässe erstaunt sind.

An einem vergleichbaren Freitag im Jahr 2020 (02.10.2020) gingen innerhalb von 24 Stunden 1.497 Notrufe und 1.022 weitere Anrufe bei der Polizeieinsatzzentrale ein. Daraus resultierten 1.515 Einsätze, die durch die Polizeieinsatzzentrale an die Einsatzkräfte vor Ort gesteuert wurden. Im gesamten Jahr 2020 wurden 493.790 Einsätze koordiniert und 754.632 eingehende Anrufe registriert. Damit blieb 2020 nur leicht unter dem Anruf- und Einsatzaufkommen des Jahres 2019 (500.011 Einsätze, 762.271 Anrufe).

Aufgrund der Pandemie können Journalistinnen und Journalisten in diesem Jahr leider nicht die PEZ besuchen, um die Arbeit des Social Media Teams live zu begleiten. O-Ton-Wünsche sind bitte rechtzeitig an die Polizeipressestelle zu richten.

