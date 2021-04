Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es bereits am Samstag, den 24.04.2021 zwischen 08:30 und 09:00 Uhr. Die Geschädigte befuhr die Blumenstraße in Gundelfingen und kam an der Kreuzung zur Vörstetter Straße an der dortigen Ampel zum Stehen. Aufgrund einer angrenzenden Hofeinfahrt ließ die Geschädigte Abstand zum ersten Fahrzeug an der Ampel.

Daraufhin soll ein Fahrzeug die Geschädigte überholt haben und das Auto gestreift haben. Anschließend soll der mutmaßliche Unfallverursacher nach rechts in die Vörstetter Straße abgebogen sein und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben.

Bei diesem handelte es sich laut Zeugenaussagen um einen blauen Kastenwagen.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761/ 882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell