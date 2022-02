Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw überschlägt sich mehrfach; Fahrerin nur leicht verletzt

Trier (ots)

Palzem. Am heutigen Morgen, gegen 10:05 Uhr, kam es auf der B 419 zwischen Schloß Thorn und Palzem zu einem Vekehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr die 26-Jährige die B 419 aus Richtung Nennig kommend in Richtung Palzem. Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve kam sie mit ihrem Pkw aus bisher ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den dortigen Grünstreifen, fuhr im Anschluss auf die dortige Leitschutzplanke auf und überschlug sich mehrfach. Schließlich kam das Fahrzeug auf dem Dach liegend auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die B 419 musste für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Der Verkehr musste in dieser Zeit über einen angrenzenden Feld- und Wirtschaftsweg umgeleitet werden. Im Einsatz waren Kräfte des DRK Saarland, ein Notarztwagen aus dem Saarland, zwei Streifenwagen der Polizei Merzig sowie zwei Streifenwagen der Polizeiinspektion Saarburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell