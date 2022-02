Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: LKW durchbricht Absperrung; aufwendige Bergung in Ockfen

Trier (ots)

Am heutigen Freitag Nachmittag, den 25.02.2022 ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Kirchstraße in Ockfen.

Nach derzeitigen Ermittlungen setzte sich der nicht ordnungsgemäß gesicherte LKW in Bewegung und rollte los. Der Fahrer versuchte noch vergeblich den LKW zu stoppen, konnte jedoch nicht verhindern, dass der LKW ein Geländer durchbrach und etwa 3 m über einem Abhang schwebend zum Stillstand kam.

Bei dem Versuch den LKW zu stoppen, wurde der Fahrer zwischen dem durchbrochenen Geländer und dem LKW eingeklemmt und schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Eine Lebensgefahr besteht nicht.

Die Bergung des LKW durch eine Fachfirma mit Spezialgerät nahm mehrere Stunden in Anspruch.

Auf Grund der aktuellen Baumaßnahmen in Ockfen kam es zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Einsatz waren ein Notarzt sowie der RTW des DRK Saarburg, die Feuerwehren aus Saarburg, Ockfen und Irsch, das THW Saarburg, der ADAC- Rettungshubschrauber sowie die Fachfirma Steil mit Großbergungsgerät.

