Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Kaminbrand

Breckerfeld (ots)

Datum: 03.02.2022/ Uhrzeit: 21:15 Uhr/ Dauer: ca. 155 Minuten/ Einsatzstelle: Taubenstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Am Donnerstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld zu einem Kaminbrand im Ortsteil Waldbauer alarmiert. Die Löschgruppen Delle und Zurstraße wurden von der Drehleiter des Löschzuges Breckerfeld unterstützt. Löscharbeiten wurden von oben und unten am Kamin durchgeführt. Insgesamt waren fünf Trupps dabei im Einsatz. Nachdem das Feuer gelöscht war wurden Kontrollmessungen durchgeführt. Anschließend konnte das Haus wieder an die Besitzer übergeben werden. Der Einsatz endete mit Ankunft an den Gerätehäusern nach ca. 155 Minuten. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell