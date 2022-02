Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: PKW verschließt sich - Kind im Auto

Breckerfeld (ots)

Datum: 03.02.2022/ Uhrzeit: 12:09 Uhr/ Dauer: 50 Minuten/ Einsatzstelle: Teichstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Aus unklarer Ursache verschloss sich ein PKW Audi am Donnerstagmittag in der Teichstraße. Im Fahrzeug ein Säugling und der Fahrzeugschlüssel. Die Mutter/ Fahrerin alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld verschafften sich Zugang zu dem Kind und konnten es unverletzt an die Mutter übergeben. An dieser Stelle der Hinweis, den Fahrzeugschlüssel niemals im Auto liegen zu lassen, auch wenn es nur für kurze Zeit ist. Der Einsatz konnte nach etwa 50 Minuten beendet werden.

