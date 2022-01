Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Neumühl - Ermittlungen nach Brand eingeleitet

Nach dem Brand einer Gartenhütte südlich der Elsässer Straße/B28 am Sonntagnachmittag, haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen eingeleitet. Gegen 16 Uhr kam es dort zu einem Feuer, in dessen Verlauf eine Gartenhütte in Vollbrand geriet. Die Feuerwehr Kehl war für ihre Löscharbeiten mit drei Fahrzeugen und 10 Wehrleuten im Einsatz und konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Mehrere Zeugen konnten den eintreffenden Polizeibeamten Hinweise zu einem möglichen Brandverursacher geben. Der 36-Jährige konnte in der Nähe angetroffen und kontrolliert werden. Da sich bei der Überprüfung Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung bei dem Mann ergaben, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund 0,3 Promille. Inwiefern der Mann im Zusammenhang mit dem Brand der Gartenhütte steht, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

