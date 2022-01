Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Nach Flucht von Hubschrauber entdeckt

Renchen (ots)

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt am späten Sonntagmorgen sieht sich ein 21-Jähriger mehreren Strafanzeigen entgegen. Gegen 10:40 Uhr wollten Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch einen Renault in einem Kreisverkehr an der Maiwaldkreuzung einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf die Haltezeichen der Polizeibeamten, sondern versuchte zunächst mit seinem Fahrzeug zu entkommen. Den Wagen stellte er nach einigen hundert Metern am Fahrbahnrand ab und setzte seine Flucht zu Fuß in Richtung eines Ackers fort. Ein Hubschrauber der unterstützenden Bundespolizei konnte den Flüchtigen schließlich in der Nähe eines Kanals entdecken. Durch die eingesetzten Streifenbeamten konnte der junge Erwachsene kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden. Da sich bei dem Mann Anzeichen für eine Beeinflussung von Betäubungsmittel ergaben, wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte mit positivem Ergebnis auf Kokain, Amphetamin und THC. Dem nicht genug stellte sich bei den weiteren Überprüfungen heraus, dass der Renault-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, sein verwendetes Kennzeichen als gestohlen gemeldet war und sein Auto weder zugelassen noch versichert war. Eine Blutentnahme sowie mehrere Anzeigen sind nun die Folgen für den 21-Jährigen.

/mw

