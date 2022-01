Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Räuberische Erpressung in der Innenstadt

Kehl (ots)

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen soll es am Donnerstagabend in der Kehler Innenstadt gekommen sein. Nachdem drei Jugendliche gegen 18:45 Uhr ein Restaurant in der Marktstraße verlassen hatten, seien diese von einer größeren Gruppe weiterer Jugendlicher angesprochen und durch die Innenstadt verfolgt geworden. Die größere Gruppe habe in der Folge einen der anderen bedrängt und diesem Handschuhe entwendet. Nachdem sich die Gruppen zunächst trennten, trafen sie im Bereich des Bahnhofs erneut aufeinander. Dort soll es zu einer Rangelei gekommen sein, bei der die Gruppe der Tatverdächtigen unter Anwendung von Gewalt die Herausgabe von Wertgegenständen und weiteren Kleidungsstücken gefordert haben soll. Es soll dabei auch Bargeld in geringem Umfang entwendet worden sein. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2810 zu melden.

/pi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell