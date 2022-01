Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim - Topf in Brand geraten

Ringsheim (ots)

Ein Brand in einer Küche in der Hochzielstraße rief am Sonntagmittag Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei auf den Plan. Diese wurden gegen 13 Uhr alarmiert, da Öl in einem Küchentopf in Brand geraten war. Beim Eintreffen der Wehrleute aus Ettenheim, Ringsheim und Rust war das Feuer bereits durch einen Bewohner gelöscht worden und ein Eingreifen nicht mehr notwendig. Bei dem Löschversuch kam der Mittsechziger mit dem heißen Öl in Kontakt und verletzte sich dabei. Er wurde von den eintreffenden Rettungskräften vor Ort behandelt und zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

