POL-HI: Betrüger geben sich als Mitarbeiter von Interpol aus

Hildesheim (ots) - Elze: In der Zeit vom 21.06.2022, 18:45 Uhr bis 19:15 Uhr, wurde in Elze am Saaledamm, ein linksseitig des dortigen Einkaufmarktes abgestelltes mit Panzerschloss gesichertes E-Mountainbike der Marke Zündapp, Rahmenfarbe: blau, schwarz, entwendet. Täterhinweise erbittet das Polizeikommissariat Elze unter 05068/9303-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Polizeikommissariat Elze Telefon: 05068/ 9303-0 ...

