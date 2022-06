POL-OG: Achern, A5 - Lkw seitlich touchiert

Offenburg (ots) - Die Autofahrt eines 23-jährigen Peugeot-Fahrers in der Schutterwälder Straße endete am Dienstagabend in einer Verkehrskontrolle, die ein Strafverfahren zur Folge hat. Die Polizeibeamten konnten gegen 19 Uhr einen Gurtverstoß feststellen, woraufhin sie den jungen Mann einer Kontrolle unterzogen. In dieser stellt sich heraus, dass der Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen war, was die Beifahrerin ...

mehr