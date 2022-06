Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schwer verletzt nach Auffahrunfall

Offenburg (ots)

Eine 51 Jahre alte Lenkerin eines Leichtkraftrads hat sich am Dienstagmorgen bei einem Auffahrunfall in der Schutterwälder Straße schwere Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum Offenburg gebracht werden. Die Zweiradfahrerin prallte hierbei kurz vor 7 Uhr in das Heck eines Mitsubishi, dessen 19-jähriger Fahrer an einem dortigen Zebrastreifen anhalten musste, um einem Fußgänger eine Überquerung zu ermöglichen. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf etwa 3.000 Euro beziffert.

/wo

