Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Büderich - Verkehrsunfallflucht "Am Budberger Pfad"

Bild-Infos

Download

Werl (ots)

Aufgrund der Reifenspuren und des beschädigten Brückengeländers geht die Polizei bislang davon aus, dass ein Lastkraftwagen für eine Verkehrsunfallflucht "Am Budberger Pfad" verantwortlich gewesen sein könnte. Der Schaden am Geländer fiel am Sonntag (13. Februar 2022), um 09.45 Uhr, auf. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell