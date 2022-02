Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Kasse in der Hohnekirche aufgebrochen

Soest (ots)

Die Kasse für die Kunst- und Kirchenführer in der Hohnekirche, Am Hohnekirchhof, wurde am Sonntag (13. Februar 2022) zwischen 12 Uhr und 16 Uhr aufgebrochen. Hierbei erbeuteten die Diebe einen geringen Geldbetrag. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell