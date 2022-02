Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrerin zu spät gesehen

Soest (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (11. Februar 2022) wurde eine 24-jährige Soesterin leicht verletzt. Die Frau befuhr mit ihrem Fahrrad um kurz vor 13 Uhr den Fahrradschutzstreifen des Paradieser Weges in Richtung Innenstadt. Eine 21-jährige Autofahrerin aus Wickede wollte zu diesem Zeitpunkt aus der Geschwister-Scholl-Straße herausfahren und die Fahrt weiter in Richtung Ardeyweg fortsetzten. Hierbei bemerkte sie die Radfahrerin zu spät, sodass es im Einmündungsbereich zum Paradieser Weg zu Zusammenstoß kam. Die leicht verletzte 24-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

