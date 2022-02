Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei verhindert Verbringung gestohlener Fahrräder nach Polen

Pomellen (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kontrollierten Bundespolizisten einen 48- jährigen deutschen Staatsangehörigen auf der Bundesautobahn 11, Höhe Pomellen. Er war auf dem Weg nach Polen. In seinem Kleintransporter befanden sich sieben hochwertige Fahrräder unterschiedlicher Marken (Bulls, Corratec, Pegasus etc.).

Der Mann gab an, dass die Fahrräder aus seinem in Hamburg befindlichen Keller stammen und für hilfsbedürftige Kinder in Polen bestimmt sind.

Die daraufhin durchgeführte fahndungsmäßige Überprüfung der Fahrradcodes (EIN) an Fahrradrahmen ergab Fahndungstreffer bei vier Fahrrädern. Diese waren durch Diebstahl bzw. Besonders schweren Fall des Diebstahls in Hamburg, Bayern und Niedersachsen abhandengekommen. Alle Fahrräder wurden sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurde Strafanzeige erstattet.

