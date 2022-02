Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei zieht Fahrzeug mit total gefälschten Kennzeichen aus dem Verkehr

Pomellen (ots)

Ein 38- ukrainischer Staatsangehöriger wurde in den späten Abendstunden als Fahrzeugführer eines KFZ mit augenscheinlich deutschen Kennzeichentafeln auf der Bundesautobahn 11, Richtungsfahrbahn Polen, festgestellt und auf dem Amtsplatz des ehemaligen Grenzüberganges Pomellen kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung verlief negativ. Die Person konnte sich lediglich mit einem seit 31.12.2021 abgelaufenen polnischen Aufenthaltstitel ausweisen. Einen vorgeschriebenen ukrainischen Reisepass konnte er nicht vorweisen. Als die Beamten die am Fahrzeug befindlichen deutschen Kennzeichentafeln untersuchten, stellten sie fest, dass es sich dabei um Totalfälschungen handelt. Das KFZ ist seit dem 17.03.2021 außer Betrieb gesetzt, zudem sind die in Rede stehenden deutschen Kennzeichen aktuell für ein anderes KFZ ausgegeben. Der Mann konnte für das KFZ jedoch einen Kaufvertrag sowie die originale Zulassungsbescheinigung II vorweisen. Es wurde Strafanzeige wegen unerlaubter Einreise bzw. Aufenthalt, Urkundenfälschung sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet. Weiterhin erfolgten die Sicherstellung der totalgefälschten Kennzeichentafeln und die Untersagung der Weiterfahrt.

