BPOLI PW - GdpD POM: Durch Zahlung der Geldstrafe Haft abgewendet

In den Abendstunden des gestrigen Tages kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen deutsch- polnischen Dienststelle Pomellen auf der Bundesautobahn 11 einen 37- jährigen türkischen Staatsangehörigen. Er war als Beifahrer in einem Kleintransporter unterwegs nach Polen. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Fahndungsnotierung zur Festnahme zum Zwecke der Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Berlin wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Mann sollte eine Geldstrafe von insgesamt 2112,- EUR zahlen oder für 133 Tage in Haft. Die Haftstrafe konnte er abwenden, da eine Bekannte die geforderte Geldstrafe in Berlin bei einer Polizeidienststelle einzahlte.

