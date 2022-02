Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Jugendlicher beschmiert Zaun und flüchtet

Geseke (ots)

Ein Zeuge konnte am Sonntag (13. Februar 2022) um 15.50 Uhr einen Jugendlichen dabei beobachten, wie dieser einen Zaun in der Straße "Kleine Western Landwehr" mit grüner Farbe beschmierte. Als er den jungen Mann zur Rede stellen wollte, flüchtete dieser mit dem Fahrrad. Nach der Tatortaufnahme erfuhren die Polizeibeamten von einer weiteren Schmiererei in der Straße "Kalkreiße". Der Tatverdächtige war circa 16 Jahre alt, schätzungsweise 170 bis 180 cm groß, hatte kurzes, dunkelblondes Haar und war zur Tatzeit dunkel gekleidet. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zur Identität des Jugendlichen machen können, werden gebeten, Kontakt mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 aufzunehmen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell