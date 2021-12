Polizei Düren

POL-DN: Beim Überholen kollidiert

Jülich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Leo-Brandt-Straße wurden am Freitagmittag zwei Personen schwer verletzt.

Gegen 12:45 Uhr befuhr ein 28-Jähriger aus Jülich mit seinem Pkw die Leo-Brandt-Straße in Richtung Forschungszentrum. Vor ihm befand sich ein Auto an dessen Steuer ein 33-jähriger Mann aus Aachen saß. Der Jülicher wollte, trotz Überholverbots, das vor ihm fahrende Fahrzeug überholen und setzte zu diesem Vorgang an. Im selben Moment bog jedoch der Aachener vor ihm nach links in einen Waldweg ab. Obwohl der Aachener dies, nach eigenen Angaben, rechtzeitig angekündigt hatte, konnte der 28-jährige Mann aus Jülich die Kollision der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Beide Männer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 9500,- Euro.

