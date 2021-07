Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerer Verkehrsunfall an der Autobahnausfahrt - Velbert - 2107107

Mettmann (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen des 22.07.2021, gegen 05.35 Uhr, kam es an der Ausfahrt der A 535 Tönisheide / Langenberg, an der Kuhlendahler Straße (L 107) im Velberter Ortsteil Neviges (Tönisheide), zu einem Verkehrsunfall mit schwerem Personen- und hohem Sachschaden. Zur Unfallzeit befuhr eine 37-jährige Frau aus Wuppertal, mit einem anthrazitfarbigen PKW BMW 530 D, die Ausfahrt der A535, aus Richtung Wuppertal kommend. An der Einmündung Kuhlendahler Straße missachtete sie beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines 60-jährigen Mannes aus Essen, welcher die vorfahrtberechtigte L 107, mit einem silbergrauen PKW Opel Meriva, aus Richtung Tönisheide kommend, in Fahrtrichtung Langenberg befuhr. Im Einmündungsbereich kam es deshalb zur schweren Kollision der beiden Fahrzeuge, bei welcher die 37-jährige Wuppertalerin schwer verletzt und deshalb mit einem Rettungswagen, zur stationären ärztlichen Behandlung, ins Helios-Klinikum Niederberg gebracht wurde. Der 60-jährige Essener erlitt einen Schock, bedurfte aber nach Erstversorgung an der Unfallstelle keiner weitergehenden ärztlichen Behandlung. An den zwei nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeugen entstand hoher Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von 15.000,- Euro. Beide Fahrzeuge wurden von dazu beauftragten Unternehmen geborgen und abgeschleppt. Ausgelaufene Betriebsstoffe streute die Feuerwehr ab, sie wurden aufgenommen und entsorgt. Für die Dauer der Rettungs-, Unfallaufnahme-, Aufräum- und Säuberungsarbeiten wurden der Ausfahrtbereich der A535 sowie die unmittelbare Unfallstelle von der Polizei mehrfach für einige Minuten komplett gesperrt, der aktuelle Verkehr um- bzw. abgeleitet. Hierdurch kam es durch Rückstau, insbesondere auch auf der A535 in Fahrtrichtung Velbert/Essen, zeitweise zu leichten Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell