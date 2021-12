Polizei Düren

POL-DN: Kind angefahren - Fahrer flüchtig

Aldenhoven (ots)

Am Freitagmorgen wurde eine Neunjährige auf dem Schulweg angefahren, der Fahrer ist flüchtig.

Das Mädchen aus Aldenhoven war gegen 07:40 Uhr auf dem Weg zur Schule und lief auf dem Gehweg der Straße "Alte Turmstraße". In Höhe der Hausnummer 4 wollte sie die Fahrbahn überqueren, hierfür nutzte sie den dortigen Fußgängerüberweg. Sie überquerte zunächst den Fahrstreifen für den Verkehr aus Richtung Marienstraße kommend in Richtung Markfeststraße, anschließend wollte sie den Fahrstreifen für den Verkehr der Gegenfahrtrichtung überqueren. Kurz bevor sie jedoch den Gehweg auf der anderen Straßenseite erreicht hatte, wurde das Mädchen von einem Fahrzeug erfasst. Durch die Kollision wurde die Schülerin zu Fall gebracht und leicht verletzt. Die 31-jährige Mutter des Kindes, die an dem Fußgängerüberweg auf ihre Tochter gewartet hatte, wurde Zeugin des Unfalls. Sie gab an, dass der Pkw, aus Richtung Markfestestraße kommend, ohne anzuhalten über den Fußgängerüberweg gefahren sei. Auch nach dem Zusammenstoß mit der Neunjährigen habe der Fahrer sein Fahrzeug nicht zum Stehen gebracht.

Zu dem flüchtigen Fahrzeug und seinem Führer können folgende Angaben gemacht werden:

- Pkw: eventuell VW, Mittelklassefahrzeug, 4-Türer - Fahrer: männlich, etwa 80 Jahre alt, Brillenträger, bekleidet mit einer schwarzen Jacke

Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Verkehrsunfallflucht. Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

