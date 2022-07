Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Schwerer Verkehrsunfall in Rehden - diverse Sachbeschädigungen in Sulingen - herrenloses Fahrrad in Sulingen entdeckt - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Bassum

Diepholz (ots)

Rehden - Verkehrsunfall mit lebensbedrohlich verletzter Radfahrerin

Am Dienstagmorgen, den 12.07.2022, ereignete sich in der Ortschaft Rehden ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einer 61-jährigen Rehdenerin und einem Lkw. Der 39-jährige Lkw - Fahrer befuhr die B214 in Fahrtrichtung Diepholz. Auf Höhe Dickeler Straße bog er nach rechts ab und übersah hierbei die in gleicher Richtung fahrende Radfahrerin auf ihrem Pedelec. Der Lkw kollidierte mit der Radfahrerin, wodurch diese zu Fall kam und sich eine lebensbedrohliche Kopfverletzung zuzog. Ein Schutzhelm wurde durch die Radfahrerin nicht getragen. Sie wurde umgehend durch den Rettungshubschrauber in ein Oldenburger Krankenhaus verbracht. Während der Verkehrsunfallaufnahmen kam es zu einer leichten Verkehrsbehinderung, da die B214 halbseitig gesperrt wurde.

Sulingen - Diverse Sachbeschädigungen

Im Zeitraum vom 06.07.2022 bis 11.07.2022 wurden diverse Sachbeschädigungen innerhalb des Stadtgebietes von Sulingen begangen. Hierbei wurden u.a. diverse Verkehrszeichen, Fahrradwegweiser, Landschaftsschilder und sonstige Zeichen mit größtenteils schwarzer und goldener Farbe besprüht. Die Tatorte liegen im Bereich des Wasserwerks, Hasseler Feldweg, Kornstraße, Sportpark, Dr.-Golm-Straße, Nordsee, Bogenstraße sowie im Bereich Hinter der Trahe. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271/949-0 entgegen.

Sulingen - Fahrradeigentümer/in gesucht

Im Rahmen der Streife stellten Beamte des PK Sulingen am 12.06.2022 gegen 1:40 Uhr ein Fahrrad sicher. Das Fahrrad hat 21-Gänge, Marke Senator. Der Eigentümer des Fahrrads ist bislang nicht bekannt. Wem gehört das abgebildete Fahrrad? Hinweise bitte an die Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271/949-0.

Bassum - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Eine 39-jährige Frau aus Bassum wollte am Montag gegen 08:10 Uhr mit ihrem BMW von der Straße Wiebusch auf die Bundesstraße 51 einfahren. Hierbei übersah sie die vorfahrtsberechtigte 55-jährige Twistringerin, die die Bundesstraße 51 in Fahrtrichtung Twistringen mit einem Ford befuhr. Es kam zur Kollision, wodurch die 55-Jährige leicht verletzt wurde. Der entstandene Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

