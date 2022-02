Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Trappenkamp - Festnahme nach Bandendiebstahl

Bad Segeberg (ots)

Montagvormittag (21.02.2022) ist es in Trappenkamp zur Festnahme von vier Verdächtigen nach zwei Bandendiebstählen von Zigaretten in Discountern gekommen.

Kurz vor 10:00 Uhr bemerkte ein Angestellter vier Männer im Markt in der Gablonzer Straße in Trappenkamp, die sich auffällig im Markt bewegten.

Nachdem sich zwei der Männer an einer Kasse anstellten, lehnten sie das Angebot einer anderen Kundin mit einem vollen Einkaufswagen ab, vorgelassen zu werden.

Beim anschließenden Kauf eines Getränks versuchte einer der Männer den Kassierer in ein Gespräch zu verwickeln, während sich seine Begleiter noch im Markt befanden. Schließlich brach der Mann den Kauf ab und begab sich wieder in den Markt.

Wenig später wurde beobachtet, wie sich die Männer auf die geöffneten Kassen aufteilten und hier Zigarettenschachteln aus dem Regal entnahmen und einsteckten.

Zumindest an einer der Kassen waren die Zigarettenregale zu dieser Zeit noch nicht geöffnet, so dass die Männer das Regal selbst geöffnet haben müssen.

Nachdem die Polizei informiert und die Männer angesprochen wurden, reagierten diese ungehalten, so dass der Markt zunächst abgeschlossen wurde.

Zwei Verdächtige warfen daraufhin Zigarettenschachteln in einen Mülleimer und ein weiterer auf das Kassenlaufband.

Bei der Durchsuchung der Männer fanden die eingesetzten Polizeibeamten wenig später zwar keine Zigarettenschachteln mehr in der Kleidung, dafür allerdings im Mund eines Tatverdächtigen einen Generalschlüssel für die abschließbaren Zigarettenfächer.

Die Beamten nahmen die vier Tatverdächtigen im Alter von 27 bis 37 Jahren vorläufig fest und brachten sie zwecks Identitätsfeststellung zur Dienststelle nach Bad Segeberg.

Zwischenzeitlich war zudem der Hinweis eingegangen, dass die Festgenommenen zuvor in der Filiale derselben Kette in Bornhöved in Erscheinung getreten sein dürften. Hier bestand ebenfalls der Verdacht des Diebstahls von Zigaretten.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel wurden die Verdächtigen entlassen.

Die Männer schweigen zu den Vorwürfen.

Den Tatverdächtigen droht ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

