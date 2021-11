Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hausbewohnerin überrascht Einbrecher - Wer kann Hinweise geben?

Meerbusch (ots)

Am Mittwoch (24.11.), gegen 16:45 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch an der Poststraße in Büderich. Nach ersten Erkenntnissen hatten drei Unbekannte zunächst gewaltsam ein verschlossenes Gartentor aufgebrochen und sich anschließend durch "Kittfalzstechen" an einer Terrassentür Zutritt zum Haus verschafft.

Während ihrer Suche nach Wertgegenständen wurden die Diebe von der anwesenden Hausbewohnerin überrascht und flüchteten mit einer hochwertigen Armbanduhr in Richtung Dückerstraße. Die Bewohnerin machte durch Hilferufe auf sich aufmerksam, die ein Nachbar wahrnahm, der den Notruf 110 verständigte. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei mit mehreren Streifenwagen blieben bislang erfolglos.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, südländischer, dunklerer Teint, dunkle Kleidung, dunkle Mützen, OP-Masken

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Neben dem Aufhebeln von Türen und Fenster ist das "Kittfalzstechen" ein verbreitetes Vorgehen bei Einbrüchen. Die Diebe stechen mit einem Werkzeug in die Glasdichtung von Terrassentüren und Fenstern. Durch das dabei entstehende Loch in der Verglasung öffnen sie anschließend den dahinterliegenden Fenstergriff. Gegen das Öffnen der Griffe von außen kann man sich ganz einfach durch die Nachrüstung abschließbarer Fenstergriffe schützen. Weitere Tipps zum Schutz vor Einbrechern erhalten Interessierte bei den Fachberatern der Kripo unter 02131 300-0.

