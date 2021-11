Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brille eines Mofafahrers beschlägt durch Nebel - Neusser verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Neuss (ots)

Am späten Dienstagabend (23.11.), gegen 22:40 Uhr, musste die Polizei zu einem Verkehrsunfall an der Neuenberger Straße in Rosellen ausrücken.

Ein 58-jähriger Neusser fuhr mit seinem Mofa in Richtung Rosellerheide, als er plötzlich auf eine Nebelwolke stieß. Nach seinen Aussagen beschlug im Zuge dessen seine Brille, woraufhin er gegen den Bordstein der Verkehrsinsel fuhr und in der Folge stürzte.

Ersthelfer kümmerten sich sofort um den verletzten Mofafahrer, der mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde.

Plötzlicher Nebel erfordert von den Verkehrsteilnehmern erhöhte Aufmerksamkeit und eine, den Witterungsverhältnissen angepasste, defensive Fahrweise. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ist die Beleuchtung an ihrem Fahrzeug besonders wichtig, explizit dann, wenn es nebelig ist. Dem abnehmenden Tageslicht kann im Straßenverkehr durch funktionierende Beleuchtungseinrichtungen begegnet werden. Dazu gehören neben der Nebelschlussleuchte, Fern- und Abblendlicht, Bremslichter, Rückfahrscheinwerfer, Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Such-, Begrenzungs- und Parkleuchten sowie andere erlaubte Zusatzscheinwerfer.

