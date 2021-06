Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Gestohlenes Kleinkraftkrad bei Tatverdächtigem gefunden

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 9.6.2021 stahl ein 17-Jähriger gegen 14.25 Uhr ein Kleinkraftrad eines 33-jährigen Beckumers an der Vorhelmer Straße in Beckum. Ein 32-jähriger Ahlener beobachtete den Jugendlichen bei der Tat und konnten diesen beschreiben. Die Beschreibung führte die informierte Polizei zu einem polizeibekannten Jugendlichen. Weitere Ermittlungen an der Wohnung des 17-Jährigen ergaben, dass das Kleinkraftrad dort in einem Kelleraum stehen soll. Die Beamten durchsuchten den Raum nach Rücksprache mit einem Richter, wo sie das gestohlene Kleinkraftrad entdeckten und dieses dem 33-Jährigen Besitzer zurückgaben.

