Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Bei Diebstahl von Polizisten beobachtet

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 9.6.2021, 11.40 Uhr beobachten Polizisten der Bundespolizei eine 21-Jährige bei dem Diebstahl einer Geldbörse in einem Geschäft auf der Oststraße in Ahlen. Die Beamten obervierten die Frau bereits bei ihrer Anreise mit einem Zug und folgten ihr in die Fußgängerzone. In einem Bekleidungsgeschäft ging die 21-Jährige gezielt auf einen Kinderwagen zu, an dem eine Handtasche hing. Daraus stahl die Tatverdächtige in einem günstigen Moment das Portemonnaie. Die Polizisten nahmen die Frau wenige Minuten später vorläufig fest und ließen sie zur Polizeiwache bringen. Diese konnte die 21-Jährige nach Identitätsfeststellung sowie weiterer polizeilcher Maßnahmen wieder verlassen. Die 48-Jährige erhielt ihre Geldbörse samt Inhalt zurück.

