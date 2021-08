Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 38-Jähriger durch Schläge und Tritte schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Gestern Abend, 24. August 2021, ist ein 38 Jahre alter Bochumer an der Bergmannstraße in Ückendorf von vier ihm flüchtig bekannten Männern attackiert und schwer verletzt worden. Um den Tatverdächtigen aus dem Weg zu gehen, bestieg der Geschädigte in Bochum eine Straßenbahn Als er feststellte, dass sich mindestens einer der Männer ebenfalls in der Bahn befand, stieg er an der Bochumer Straße in Höhe des Wissenschaftsparks aus. An der Bergmannstraße schlugen die Tatverdächtigen unvermittelt auf ihn ein. Ein Zeuge beobachtete die Tat, alarmierte die Polizei und versorgte den Geschädigten, bevor dieser von Rettungskräften mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Erste Ermittlungen ergaben, dass es schon zuvor mehrfach Streit zwischen den Beteiligten gegeben haben soll. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Diese flohen mit zwei Autos vom Tatort. Sachdienliche Hinweise bitte an das zuständige Kommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

