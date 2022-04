POL-FR: Hartheim: Autofahrer aufgrund medizinischer Ursache verstorben

Freiburg (ots) - Bereich: Stadtkreis Freiburg Freiburg, Ortsteil Betzenhausen Aus bisher noch unbekannter Ursache kam es am 01.04.2022, gegen 00:50 Uhr, zu einem Brand in einer Tiefgarage in Freiburg-Betzenhausen. Insgesamt brannten 3 PKW in nebeneinanderliegenden Fahrzeugboxen aus. Weitere Fahrzeuge wurden durch Rußablagerungen in Mitleidenschaft gezogen. Auch Teile der Decke der Tiefgarage wurden durch Hitze und ...

