Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Polizei nimmt Ladendieb fest - Stuhr, Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung - Bruchhausen-Vilsen, Wohnmobil entwendet ---

Diepholz (ots)

Lemförde und Diepholz - Ladendiebstähle / Polizei nimmt Täter fest

Am gestrigen späten Nachmittag hat ein zunächst Unbekannter gleich mehrere Ladendiebstähle in Lemförde, Burgstraße, begangen. Er verstaute sein Diebesgut, u.a. Zigaretten im Wert von 275 Euro, in einem Rucksack. Den Rucksack ließ er später bei der Flucht zurück. Gegen 19.20 Uhr wurde der Polizei in Diepholz, Flöthestraße, ein Ladendiebstahl gemeldet. Der Täter hatte auch hier Zigaretten im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet und war geflüchtet. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der Täter, ein 42-jähriger Georgier, am Bahnhof von der Polizei angetroffen und festgenommen werden. Der 42-Jährige wurde für weitere Ermittlungen zur Dienstelle verbracht.

Diepholz und Hüde - Einbrüche in Testcenter

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch zum Donnerstag in zwei Testcenter in Hüde, Im Dorfe, und Diepholz, Flöthestraße, eingebrochen. In beiden Fällen wurden die Container gewaltsam geöffnet und Bargeld und ein Laptop entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Groß Lessen - Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstag 11.40 Uhr befuhr eine 41-jährige Pkw-Fahrerin die Bundesstra0e 214 im Ortsteil Groß Lessen aus Richtung Sulingen kommend in Richtung Diepholz. Dort musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Die dahinterfahrende 29-jährige Fahrzeugführerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den vor ihr abbremsenden Pkw auf. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf ca. 26000 Euro.

Affinghausen - Verkehrsunfall mit einer Krad-Fahrerin

Am Donnerstag gegen 18.55 Uhr befuhr eine 17-jährige Kradfahrerin die Sulinger Straße in Affinghausen in Fahrtrichtung Schwaförden. Dort kommt sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchiert einen Leitpfosten und stürzt mit dem Motorrad. Das Motorrad rutschte danach auf die Fahrbahn zurück. Die 17-Jährige landete in den angrenzenden Straßengraben - sie wurde leicht verletzt. Am Motorrad entsteht lediglich leichter Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

Schwaförden - Einbruch

Im Zeitraum vom 13.07.2022 bis 14.07.2022 verschafften sich unbekannte Täter auf unbekannte Weise gewaltsam Zutritt zu einem Neubau in der Kollberger Straße in Schwaförden. Die Täter entwendeten unter anderem Werkzeug. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Weyhe - Radfahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 17.00 Uhr in der Hauptstraße, wurde eine 62-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin wollte vom Grundstück in die Hauptstraße einfahren. Hierfür tastete sie sich vorsichtig vom Grundstück über den Fuß- und Radweg vor. Sie übersah dabei die Radfahrerin, die auf dem Fuß- und Radweg in falscher Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß und die Radfahrerin stürzte. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Stuhr - Polizei sucht Tatzeugen

Nach einer gefährlichen Körperverletzung sucht die Polizei Tatzeugen. Ein junger Mann wurde am letzten Wochenende als Gast auf der Freiluftfete der Landjugend in Stuhr-Bürstel mit einer Glasflasche verletzt. Gegen 02.50 Uhr befand er sich mit Freunden auf der Tanzfläche. Als sie mit einer Gruppe ebenfalls junger Männer in Streit gerieten, schlug plötzlich ein Unbekannter mit einer Glasflasche auf seinen Kopf. Der junge Mann erlitt eine Platzwunde an der Stirn, die im Krankenhaus genäht werden musste. Der Täter soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein und eine Brille getragen haben. Die Polizei Stuhr bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Tel. 0421 / 4270790, oder bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, zu melden.

Bruchhausen-Vilsen - Diebstahl eines Wohnmobils

Ein vor dem Haus des Eigentümers im Schwalbenweg abgestelltes Wohnmobil wurde am Donnerstag in der Nacht - zwischen 2:30 und 6:30 Uhr - entwendet. Es handelt sich um ein blaues Hymer Wohnmobil - Modell Yellowstone im Wert von ca. 50000 Euro. Hinweise zum Verbleib nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Schachtring-Sonderanfertigung entwendet

In der Zeit von Mittwoch, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 7:00 Uhr, vom Eingangsbereich der Grundschule Auf der Loge ein Schachtring entwendet. Der Ring ist eine Sonderanfertigung, die Maße deutlich außerhalb der Norm und über 1000 kg schwer. Der Abtransport muss somit mit einem größeren Gerät erfolgt sein. Daher bittet die Polizei um Hinweise: Wer hat einen LKW/Radlader/Bagger gesehen, der außerhalb der normalen Arbeitszeit einen Kanalschachtring transportiert hat? Hinweise bitte an die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250.

