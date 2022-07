Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 17.07.2022

Diepholz (ots)

Polizeikommissariat Weyhe

Stuhr-Seckenhausen - Automatenaufbrecher festgenommen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete sich eine Anwohnerin der Hauptstraße bei der Polizei und teilte mit, dass gerade drei Personen einen Zigarettenautomaten aufbrechen würden. Einer der Täter, ein 45- jähriger Mann aus Bremen, konnte in der unmittelbaren Nähe angetroffen und festgenommen werden. Bei ihm konnte das Diebesgut sowie das Tatwerkzeug aufgefunden werden. Die Fahndung nach den weiteren Tätern verlief erfolglos. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

Stuhr-Brinkum - Trunkenheitsfahrt

Im Rahmen der Streife wurde am Samstagabend gegen 20:00 h ein 58-jähriger Caddy-Fahrer auf der Bremer Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer durch den Konsum alkoholischer Getränke absolut fahruntüchtig war. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Daraufhin wurden eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Polizeikommissariat Syke

Twistringen - Einbruch in Bäckereigeschäft

Im Tatzeitraum vom 15.07.2022, 18:30 Uhr, bis zum 16.07.2022, 05:15 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Bäckereigeschäfts in der Bahnhofstraße in Twistringen und entwendeten Bargeld aus einem Büroraum. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Syke unter der Rufnummer 04242/9690 zu melden.

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz - Einbrüche in zwei Kindergärten

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in zwei Kindergärten in Diepholz eingebrochen. Beim Waldorfkindergarten in St. Hülfe und beim Kindergarten im Lappenberg wurden eine Tür bzw. ein Fenster aufgehebelt. Die Räumlichkeiten wurden anschließend augenscheinlich nach Bargeld oder anderen Wertsachen durchsucht. Angaben der Verantwortlichen zufolge ist kein nennenswertes Stehlgut festgestellt worden. Täterhinweise liegen aktuell noch nicht vor. Wer Hinweise zu einer der Taten geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diepholz, Tel.: 05441/9710, in Verbindung setzen.

