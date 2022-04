Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall auf der Bundesstraße (10.04.2022)

St Georgen (ots)

Zu einem Unfall mit zwei Autos ist es am Sonntag gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 33, Ortsdurchfahrt, gekommen. Ein 26-Jähriger mit einem Hyundai und eine 23-Jährige mit einem 1-er BMW befuhren hintereinander die B 33. Als der Vordermann ohne ersichtlichen Grund stark abbremste, fuhr die nachfolgende Autofahrerin auf, die ihrerseits keinen ausreichenden Abstand einhielt. Am Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf ebenfalls rund 5.000 Euro.

