Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Jugendlicher "Schwarzfahrer" (10.04.2022)

Hüfingen (ots)

Einen 16-jährigen Autofahrer hat die Polizei am Sonntag gegen 18 Uhr auf der Bahnhofstraße kontrolliert. Der junge Mann war ohne Führerschein in einem abgemeldeten Mercedes unterwegs. Dessen Schlüssel hatte er ohne Wissen des Besitzers an sich genommen und dann die "Spritztour" unternommen, die mit der Kontrolle durch die Polizei ihr Ende fand. Den Jugendlichen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Führerschein mit einem nicht zugelassenen Auto.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell