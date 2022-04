Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Kind bei Unfall leicht verletzt (10.04.2022)

Blumberg (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein achtjähriger Junge bei einem Unfall am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf der Schaffhauser Straße. Das Kind rannte zwischen haltenden Autos über die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei erfasste ihn ein auf dem anderen Fahrstreifen fahrender 45-Jähriger mit dem linken vorderen Kotflügel seines VW Passat. Beim Zusammenprall zog sich der Junge Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell