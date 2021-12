Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0890 --Busfahrer überfallen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, Paul-Singer-Straße Zeit: 05.12.2021, 00:30 Uhr

In der Nacht zu Sonntag überfiel ein unbekannter Täter in der Vahr einen Busfahrer, besprühte ihn dabei mit Reizgas und schlug ihn. Er erbeutete Bargeld und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 00:30 Uhr wollte der 37-jährige Busfahrer an der Haltestelle in der Paul-Singer-Straße gerade eine Pause machen. Plötzlich bemerkte er, dass jemand hinter ihm stand und ihn unvermittelt mit Reizgas besprühte und auch schlug. Daraufhin drückte er den Notrufknopf, konnte aber den Täter aufgrund des Reizgases nicht sehen. Dieser erbeutete Bargeld und flüchtete. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später vor Ort ein und leisteten umgehend Erste Hilfe bei dem 37-Jährigen. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer hat in der Nacht zu Sonntag gegen 00:30 Uhr in der Paul-Singer-Straße oder der näheren Umgebung etwas Auffälliges beobachtet? Wer hat den Täter im Bus gesehen oder vom Bus weglaufen sehen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

