POL-KN: Sulz am Neckar (Lkr. Rottweil) Versuchter Einbruch in Jugendheim (09.04.2022)

Konstanz (ots) - Zu einem Brand in einer Seniorenwohnanlage in der Hardtstr. in Konstanz kam es am 09.04.22 gegen 15:00 Uhr. Eine im Keller des Anwesens befindliche Sauna fing aus bislang unbekannten Gründen an zu brennen. Der Feuerwehr Konstanz gelang es noch rechtzeitig insgesamt 10 Personen, darunter 6 Bewohner im Alter von 74 bis 96 Jahren, aus dem Gebäude zu retten. Neben den Bewohnern befanden sich 3 Mitarbeiter ...

