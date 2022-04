Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz

Körperverletzung in Gaststätte (10.04.2022)

Konstanz (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es in der Nacht zu Sonntag in einer Gaststätte im Oberlohn in Konstanz. Ein 30-jähriger teilte der Polizei mit, dass er in der Gaststätte unvermittelt angegriffen und ins Gesicht geschlagen wurde. Durch die vor Ort eintreffenden Polizeibeamten konnte ein 19-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden, der den Schlag ausgeführt haben soll. Den 19-jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft Konstanz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell