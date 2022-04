Tuttlingen (ots) - Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend versucht, sich mit dem "Ball-Trick" Zugang zu einem Wohnhaus in der Alexanderstraße zu verschaffen. Gegen 18.50 Uhr klingelte der Unbekannte bei einem 70-jährigen Mann und gab an, dass ein Mädchen einen Ball in den Garten geschossen habe. Da er den Ball jetzt suche, müsse er auch in das Haus. Der bereits ...

mehr